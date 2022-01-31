Водитель Службы автодорог Харьковщины Сергей Лукьяненко переоборудовал артиллерийский тягач АТС-59, чтобы чистить им дороги от снега.
Такая машина-единственная в области, сообщает «Суспільне».
Раньше "танк" использовали в военных целях, затем переоборудовали, чтобы перевозить грузы. Теперь автолюбитель установил отвал, чтобы чистить снег, и перекрасил.
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К слову, в Харьковской области каждый день фиксируют тысячи новых заболевших коронавирусом.
Так, в Харьковской области за 30 января сутки от коронавирусной болезни умерли 6 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки в регионе выявили 1294 новых случая заболевания ковидом.
Всего за период пандемии в регионе коронавирус зафиксировали у 265 881 человек. Выздоровели - 237 385 жителей, под наблюдением медиков - 21 914, умерли - 6 582 харьковчан.
Напомним, что в феврале украинцев вновь ждут температурные качели и снегопады: к чему готовиться.
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