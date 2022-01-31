Так, в Харьковской области за 30 января сутки от коронавирусной болезни умерли 6 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки в регионе выявили 1294 новых случая заболевания ковидом.
Всего за период пандемии в регионе коронавирус зафиксировали у 265 881 человек. Выздоровели - 237 385 жителей, под наблюдением медиков - 21 914, умерли - 6 582 харьковчан.
Напомним, коронавирус в Украине все больше поражает население. Практически каждый день фиксируют новые рекорды по количеству заболевших украинцев. Потому неудивительно, что в "оранжевую" зону карантина перевели еще одну область.
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Так, по состоянию на утро 30 января, в Украине наибольше регионов перешли в "оранжевую" зону - всего 16. Тем временем 8 находится в "желтой" зоне. В "красной" пока пребывает только два украинских региона.
Так, из "желтой" зоны карантина в "оранжевую" перешла Луганская область, в которой резко ухудшились показатели с COVID.
В "красной" области сейчас пребывает Ивано-Франковская и Ровенская области. В них превышены показатели инфецирования и госпитализаций.
Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.
Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.
Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.