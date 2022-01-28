Несколько харьковских ВУЗов уходят на дистанционную форму обучения - появились детали.

Так, вслед за Политехом на дистанционную форму обучения уходит Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт".

Студенты будут учиться из дома с 7 февраля.

"7 февраля, потому что у нас сейчас сессия. Приказ о переводе датирован 26 января", -говорят в университете.

Кроме того, на дистанционную форму обучения переходит Харьковская академия культуры.

Университеты уходят на дистанционку из-за быстрого распространения штамма "Омикрон" с 31 января по 25 февраля.

К слову, в Украине пятая волна коронавируса началась несколько ранее, чем предполагалось - уже с середины января наблюдается резкое увеличение новых случаев заболевания за сутки, и сейчас их число превышает 30 000.

В Минздраве делают неутешительные прогнозы. Тридцать тысяч - это далеко не предел. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко 27 января.

Так, новая волна коронавируса, пик которой ожидается в феврале, будет отличаться от предыдущих. По словам Ляшко, через пару недель новые случаи заболевания в Украине будут исчисляться 60-70 тыс. в сутки.

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