В Харькове в последние выходные января погода будет неустойчивой - появился прогноз.

Как сообщили в региональном гидрометцентре, на выходных в Харькове ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом, на дорогах будет гололедица.

Это связано с атмосферными фронтами циклона над Европейской территорией.

В ночь на субботу 29 января будет от 0 до 5 градусов мороза.

Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Временами стоит ждать небольшой снег и мокрый снег и гололед. Ветер 7-12 м/с.

Ночью в воскресенье 30 января ожидается от 2 до 7 градусов мороза, местами будет небольшой снег, на дорогах также будет скользко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области скорая помощь с 4-летним пациентом попала в ловушку - детали ЧП.

Инцидент случился днем 27 января возле села Подолы. В момент ЧП в скорой находился 4-летний пациент с отцом, у ребенка был сильный жар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Сотрудники скорой помощи не смогли выбраться из снежной ловушки, на помощь вызвали спасателей.

Машину медиков отбуксировали на безопасный участок дороги.

После этого медики скорой смогли госпитализировать пациента в больницу.