Как сообщили в региональном гидрометцентре, на выходных в Харькове ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом, на дорогах будет гололедица.
Это связано с атмосферными фронтами циклона над Европейской территорией.
В ночь на субботу 29 января будет от 0 до 5 градусов мороза.
Днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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Временами стоит ждать небольшой снег и мокрый снег и гололед. Ветер 7-12 м/с.
Ночью в воскресенье 30 января ожидается от 2 до 7 градусов мороза, местами будет небольшой снег, на дорогах также будет скользко.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области скорая помощь с 4-летним пациентом попала в ловушку - детали ЧП.
Инцидент случился днем 27 января возле села Подолы. В момент ЧП в скорой находился 4-летний пациент с отцом, у ребенка был сильный жар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Сотрудники скорой помощи не смогли выбраться из снежной ловушки, на помощь вызвали спасателей.
Машину медиков отбуксировали на безопасный участок дороги.
После этого медики скорой смогли госпитализировать пациента в больницу.
Напомним, что в феврале украинцев вновь ждут температурные качели и снегопады: к чему готовиться.
Как сообщала Politeka, мокрый снег атакует Украину, морозы ненадолго отступят: какой погоды ожидать
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