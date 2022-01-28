Правоохранители установили, что к преступлению причастны 44-летняя женщина и двое мужчин 51 и 30 лет, сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
27 января сотрудники полиции провели обыски по месту проживания фигурантов.
Были изъяты документы, мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.
Злоумышленникам сообщили о подозрении ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области полицейские отобрали детей у пьющего 48-летнего отца.
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Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, мужчина сам вызвал полицейских, жалуясь на якобы угрозы малолетнего сына.
Прибыв на место правоохранители увидели, что дети живут в неадекватных условиях.
В квартире не было еды и холодильника.
На горе-отца составили админпротоколы, его привлекут к ответственности.
Детей передали тете, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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