Хулиганы вымогали у жителя Харькова 10 тысяч долларов, кроме того, они угрожали расправой ему и семье.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны 44-летняя женщина и двое мужчин 51 и 30 лет, сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.



27 января сотрудники полиции провели обыски по месту проживания фигурантов.

Были изъяты документы, мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.



Злоумышленникам сообщили о подозрении ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.



Ранее сообщалось, что в Харьковской области полицейские отобрали детей у пьющего 48-летнего отца.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, мужчина сам вызвал полицейских, жалуясь на якобы угрозы малолетнего сына.

Прибыв на место правоохранители увидели, что дети живут в неадекватных условиях.

В квартире не было еды и холодильника.

На горе-отца составили админпротоколы, его привлекут к ответственности.

Детей передали тете, их жизни и здоровью ничего не угрожает.