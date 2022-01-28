Инцидент случился днем 27 января возле села Подолы. В момент ЧП в скорой находился 4-летний пациент с отцом, у ребенка был сильный жар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Сотрудники скорой помощи не смогли выбраться из снежной ловушки, на помощь вызвали спасателей.
Машину медиков отбуксировали на безопасный участок дороги.
После этого медики скорой смогли госпитализировать пациента в больницу.
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Ранее сообщалось, что 34-летнюю харьковчанку на глазах у детей избил ее супруг - в полиции раскрыли детали.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 26 января к ним обратилась пострадавшая харьковчанка.
На месте происшествия полиция застала не только женщину, но и двух испуганных детей семи и восьми лет.
На их отца составили два админпротокола по статье 173-2 (“домашнее насилие”) КУоАП.
Мужчину на десять дней выселили из дома и запретили приближаться к семье.
Следователи также открыли уголовное производство по статье 125 (“нанесение легких телесных повреждений”) УК Украины.
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Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".