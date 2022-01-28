Инцидент случился днем 27 января возле села Подолы. В момент ЧП в скорой находился 4-летний пациент с отцом, у ребенка был сильный жар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Сотрудники скорой помощи не смогли выбраться из снежной ловушки, на помощь вызвали спасателей.

Машину медиков отбуксировали на безопасный участок дороги.

После этого медики скорой смогли госпитализировать пациента в больницу.

Популярные статьи сейчас

Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"

Жена "Холостяка" Никиты Добрынина заявила об отмене их отпуска на Мальдивах: что произошло

20-летний солдат в Днепре расстрелял сослуживцев, подробности и фото подозреваемого: "Случилась трагедия"

Поседевший Мирзоян засветил честное фото Матвиенко без макияжа: «Ну как же…»

Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
Показать еще

Ранее сообщалось, что 34-летнюю харьковчанку на глазах у детей избил ее супруг - в полиции раскрыли детали.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 26 января к ним обратилась пострадавшая харьковчанка.

На месте происшествия полиция застала не только женщину, но и двух испуганных детей семи и восьми лет.

На их отца составили два админпротокола по статье 173-2 (“домашнее насилие”) КУоАП.

Мужчину на десять дней выселили из дома и запретили приближаться к семье.

Следователи также открыли уголовное производство по статье 125 (“нанесение легких телесных повреждений”) УК Украины.