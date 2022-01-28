В Харьковской области скорая помощь с 4-летним пациентом попала в ловушку - детали ЧП.

Инцидент случился днем 27 января возле села Подолы. В момент ЧП в скорой находился 4-летний пациент с отцом, у ребенка был сильный жар, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

Сотрудники скорой помощи не смогли выбраться из снежной ловушки, на помощь вызвали спасателей.

Машину медиков отбуксировали на безопасный участок дороги.

После этого медики скорой смогли госпитализировать пациента в больницу.

Ранее сообщалось, что 34-летнюю харьковчанку на глазах у детей избил ее супруг - в полиции раскрыли детали.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 26 января к ним обратилась пострадавшая харьковчанка.

На месте происшествия полиция застала не только женщину, но и двух испуганных детей семи и восьми лет.

На их отца составили два админпротокола по статье 173-2 (“домашнее насилие”) КУоАП.

Мужчину на десять дней выселили из дома и запретили приближаться к семье.

Следователи также открыли уголовное производство по статье 125 (“нанесение легких телесных повреждений”) УК Украины.