34-летнюю харьковчанку на глазах у детей избил ее супруг - в полиции раскрыли детали.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 26 января к ним обратилась пострадавшая харьковчанка.

На месте происшествия полиция застала не только женщину, но и двух испуганных детей семи и восьми лет.

На их отца составили два админпротокола по статье 173-2 (“домашнее насилие”) КУоАП.

Мужчину на десять дней выселили из дома и запретили приближаться к семье.

Следователи также открыли уголовное производство по статье 125 (“нанесение легких телесных повреждений”) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области полицейские отобрали детей у пьющего 48-летнего отца.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, мужчина сам вызвал полицейских, жалуясь на якобы угрозы малолетнего сына.

Прибыв на место правоохранители увидели, что дети живут в неадекватных условиях.

В квартире не было еды и холодильника.

На горе-отца составили админпротоколы, его привлекут к ответственности.

Детей передали тете, их жизни и здоровью ничего не угрожает.