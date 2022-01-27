Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 26 января к ним обратилась пострадавшая харьковчанка.
На месте происшествия полиция застала не только женщину, но и двух испуганных детей семи и восьми лет.
На их отца составили два админпротокола по статье 173-2 (“домашнее насилие”) КУоАП.
Мужчину на десять дней выселили из дома и запретили приближаться к семье.
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Следователи также открыли уголовное производство по статье 125 (“нанесение легких телесных повреждений”) УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области полицейские отобрали детей у пьющего 48-летнего отца.
Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, мужчина сам вызвал полицейских, жалуясь на якобы угрозы малолетнего сына.
Прибыв на место правоохранители увидели, что дети живут в неадекватных условиях.
В квартире не было еды и холодильника.
На горе-отца составили админпротоколы, его привлекут к ответственности.
Детей передали тете, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Напомним, у украинки отобрали ребенка посреди улицы, фото: "Еле держалась на ногах"
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".