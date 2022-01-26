Как сообщил начальник управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области Сергей Разумный, мужчина долго не платил за коммунальные услуги.
"Задержано транспортное средство NISSAN LEAF по взысканию с правонарушителя средств за коммунальные услуги "Харьковские тепловые сети" в размере 130 тысяч гривен", – сообщил Разумный.
К слову, в Харькове оштрафовали горе-мать, которая бросила коляску с сыном.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
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По данным суда, женщина на улице Салтовское шоссе находилась в состоянии алкогольного опьянения и уснула. Коляска с ее малолетним сыном стояла без присмотра.
Ребенка отобрали. На заседание суда женщина не явилась. Суд признал ее виновной в нарушении ч. 1 ст. 184 КУоАП и оштрафовал на 850 грн.
Кроме того она должна уплатить 454 грн судебного сбора.
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