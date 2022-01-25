В «первой столице» взялись реорганизовать систему контроля за парковками, а в результате только ухудшили ситуацию на улицах и принесли убытки бюджету.

Об этом пишет Харьков.comments.ua.

В прошлом году харьковчане могли регулярно наблюдать, как полсотни инспекторов с планшетами патрулируют город и наводят порядок с парковками. «Это давало ощутимый положительный эффект. Собираемые с нарушителей штрафы наполняли городской бюджет – за 2021 год инспекция по парковке принесла городу более 13 млн. грн», - идет речь в материале.

Однако с 1 января 2022 года и до сих пор на улицах города не появилось ни одного сотрудника инспекции, не было зафиксировано ни одного нарушения и в бюджет города не поступило ни одной гривны от оплаченных штрафов, отмечают корреспонденты. «Для сравнения за тот же период в январе 2021 года инспекцией было зафиксировано более 1200 нарушений, более 500 постановлений были направлены в исполнительную службу для взыскания, более миллиона гривен поступили в бюджет Харькова», - приводится статистика.

Авторы материала объясняют - проблема в том, что в октябре 2021 года тогда еще и.о. мэра Игорь Терехов передал кураторство над инспекцией своему новому заму Сергею Кузьмину, а тот начал «реорганизацию». Отмечается, что Кузьмин непосредственно связан с депутатом ВР Украины от ОПЗЖ Игорем Абрамовичем. «Абрамович в свою очередь имеет некое влияние на Терехова и "выходы" на ОП. Соответственно, задача Кузьмина при реорганизации инспекции по парковке - сделать все, чтобы профит от этого получили в Киеве», - пишут авторы.

Но под кураторством Кузьмина инспекция по парковкам фактически прекратила свою работу в январе этого года. Издание объясняет, что «произошел уход начальника инспекции и заместителей, которые предпочли не терпеть невыносимые условия труда. Это в свою очередь сразу дезорганизовало работу. А после поступили десятки заявлений на увольнение от простых сотрудников. Они в январе не получили заработную плату и работали в неотапливаемых помещениях. А те, кто ждет, что что-то наладится, не могут полноценно выполнять свои функции. Полностью отсутствуют даже бланки для оформления протоколов, и ни о какой организации работы сейчас даже речи не идёт».

По мнению журналистов, то, что сейчас происходит в сфере контроля за правилами парковки, является показательным для Харькова. «Нередко вместо Терехова решения принимаются людьми, которые не живут в Харькове и которым этот город интересен лишь из-за собственной выгоды. В итоге получается постепенное разрушение систем управления и контроля над городским хозяйством, а также невосполнимые убытки для городского бюджета», - подводит итог издание.