В Харьковской области в ночь с 20 на 21 января прошел снегопад - коммунальщики до утра устраняли последствия непогоды.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, около 3:00 21 января снег усилился, местами были вьюги и образовались переметы.

Огромные сугробы возникали на трассах Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр и Харьков – Ахтырка.

Известно, что 21 января циклон почти вышел из области.

За сутки работали 136 единиц спецтехники и 172 человека - проезд по государственным дорогам обеспечен.

К слову, в Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.

Так, вчера, 20 января в Харьковской области заболел 971 человек.

Также в регионе зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

Всего в Украине за вчерашние сутки зафиксировано 20 156 новых случаев ковида.

В частности, заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

Напомним, что в Украину ворвутся снегопады и морозы до -13: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, метели и шквальный ветер атакуют почти половину Украины: где ждать непогоды.

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