Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, около 3:00 21 января снег усилился, местами были вьюги и образовались переметы.
Огромные сугробы возникали на трассах Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр и Харьков – Ахтырка.
Известно, что 21 января циклон почти вышел из области.
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За сутки работали 136 единиц спецтехники и 172 человека - проезд по государственным дорогам обеспечен.
К слову, в Харьковской области фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.
Так, вчера, 20 января в Харьковской области заболел 971 человек.
Также в регионе зарегистрировано 11 смертей от коронавируса, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
Всего в Украине за вчерашние сутки зафиксировано 20 156 новых случаев ковида.
В частности, заболели 2464 ребенка и 429 медработников.
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