Так, возле станции метро «Героев Труда» умер мужчина.
Его тело находится рядом с проезжей частью возле рынка.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, мужчина умер около 07.50.
"Мужчина переходил дорогу и вдруг потерял сознание. Возможно, сердечный приступ. Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, личность мужчины выясняется", - информируют в полиции.
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Подробности выясняются.
К слову, в харьковском водоеме обнаружили тело женщины - появились подробности трагедии.
Согласно данным следствия, женщина вместе со знакомыми выпивала в гостях у 50-летнего соседа.
Во время застолья она поссорилась с хозяином дома и тот ударил ее кулаком в лицо, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Женщина упала на пол, а компания продолжала застолье.
Мужчина признался в совершении преступления. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Хозяин дома утопил тело женщины в пруду после того как оно пролежало неделю на балконе.
Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.
Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.
Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.