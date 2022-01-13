В Харькове возле станции метро обнаружили тело мужчины - на месте работают полиция и медики.

Так, возле станции метро «Героев Труда» умер мужчина.

Его тело находится рядом с проезжей частью возле рынка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, мужчина умер около 07.50.

"Мужчина переходил дорогу и вдруг потерял сознание. Возможно, сердечный приступ. Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза, личность мужчины выясняется", - информируют в полиции.

Подробности выясняются.

К слову, в харьковском водоеме обнаружили тело женщины - появились подробности трагедии.

Согласно данным следствия, женщина вместе со знакомыми выпивала в гостях у 50-летнего соседа.

Во время застолья она поссорилась с хозяином дома и тот ударил ее кулаком в лицо, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Женщина упала на пол, а компания продолжала застолье.

Мужчина признался в совершении преступления. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Хозяин дома утопил тело женщины в пруду после того как оно пролежало неделю на балконе.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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