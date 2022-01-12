В теплицах растут более 70 сортов цитрусовых, а также ананасы, авокадо, манго и бананы, говорится в сюжете "ТСН".
Валентина начала заняться выращиванием экзотических растений после переезда в село.
Саженцы для своего сада покупала у украинских селекционеров и за границей.
Среди цитрусовых в саду есть кумкваты, фингерлайм и лимоны с плодами весом по 600-700 граммов.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Неприятностями закончился для Евгения Кота концерт Кароль, выяснились подробности: "На сцену больше я не вышел"
Мишина похвасталась колечком на безымянном пальце, растаяв в объятиях известного красавца: фото
"Мастер Шеф. Битва сезонов", рассекречен полный состав участников: "Без Клопотенко..."
К слову, В Харькове на мороз выставили 2 коробки - в них оказались маленькие беззащитные щенки.
Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных.
Первую коробку привез таксист - он нашел ее на одной из детских площадок в районе поселка Жуковского.
Вероятно, коробку оставили в людном месте, чтобы ее скорее заметили и спасли песиков.
Вторую коробку привезли сотрудники патрульной полиции. Коробку заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек и вызвали полицию.
Напомним, в Харькове выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.