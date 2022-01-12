В Харьковской области женщина превратила огород в тропический сад.

В теплицах растут более 70 сортов цитрусовых, а также ананасы, авокадо, манго и бананы, говорится в сюжете "ТСН".

Валентина начала заняться выращиванием экзотических растений после переезда в село.

Саженцы для своего сада покупала у украинских селекционеров и за границей.

Среди цитрусовых в саду есть кумкваты, фингерлайм и лимоны с плодами весом по 600-700 граммов.

К слову, В Харькове на мороз выставили 2 коробки - в них оказались маленькие беззащитные щенки.

Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных.

Первую коробку привез таксист - он нашел ее на одной из детских площадок в районе поселка Жуковского.

Вероятно, коробку оставили в людном месте, чтобы ее скорее заметили и спасли песиков.

Вторую коробку привезли сотрудники патрульной полиции. Коробку заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек и вызвали полицию.

Напомним, в Харькове выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.