В Харькове на мороз выставили 2 коробки - в них оказались маленькие беззащитные щенки.

Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных.

Первую коробку привез таксист - он нашел ее на одной из детских площадок в районе поселка Жуковского.

Вероятно, коробку оставили в людном месте, чтобы ее скорее заметили и спасли песиков.

Вторую коробку привезли сотрудники патрульной полиции. Коробку заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек и вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина силой тащила на поводке собаку со сломанной лапой.

Неравнодушная харьковчанка увидев жуткую картину не смогла пройти мимо.

Женщина начала снимать издевательство над собакой на камеру и написала заявление о жестоком обращении с животным в полицию.

Харьковчанка обратилась к пользователям сети с вопросом, что нужно делать и к кому обращиться в такой ситуации.

Напомним, в Харькове выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.