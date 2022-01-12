Об этом сообщили в пресс-службе городского приюта для животных.
Первую коробку привез таксист - он нашел ее на одной из детских площадок в районе поселка Жуковского.
Вероятно, коробку оставили в людном месте, чтобы ее скорее заметили и спасли песиков.
Вторую коробку привезли сотрудники патрульной полиции. Коробку заметили жильцы во дворе одной из элитных многоэтажек и вызвали полицию.
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Ранее сообщалось, что в Харькове женщина силой тащила на поводке собаку со сломанной лапой.
Неравнодушная харьковчанка увидев жуткую картину не смогла пройти мимо.
Женщина начала снимать издевательство над собакой на камеру и написала заявление о жестоком обращении с животным в полицию.
Харьковчанка обратилась к пользователям сети с вопросом, что нужно делать и к кому обращиться в такой ситуации.
Напомним, в Харькове выбросили из балкона щенков, слетелась полиция: "минимум пять шпицев..."
Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.
Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.