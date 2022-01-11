В Харькове мошенники вымогают по телефону взятки - в налоговой раскрыли подробности.

Так, аферисты вымогают взятки от имени должностных лиц, об этом сообщили в ГУ Государственной налоговой службы Харьковской области.

Злоумышленники, представляясь налоговиками, обзванивают бизнесменов и требуют деньги.

Харьковчан просят быть бдительными. В случае же получения такого звонка рекомендуется обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Харькове аферисты ходили по домам пенсионеров и требовали оплатить "штраф".

Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова.

Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования.

Аферисты якобы находили неисправности и требовали оплатить штраф.

Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ.

Патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины.

Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.

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