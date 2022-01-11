Так, аферисты вымогают взятки от имени должностных лиц, об этом сообщили в ГУ Государственной налоговой службы Харьковской области.
Злоумышленники, представляясь налоговиками, обзванивают бизнесменов и требуют деньги.
Харьковчан просят быть бдительными. В случае же получения такого звонка рекомендуется обращаться в полицию.
Ранее сообщалось, что в Харькове аферисты ходили по домам пенсионеров и требовали оплатить "штраф".
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Патрульные получили сигнал, что по квартирам ходят двое мужчин, которые представляются сотрудниками коммунального предприятия Харькова.
Мужчины заходили в квартиры пожилых людей для проверки газового оборудования.
Аферисты якобы находили неисправности и требовали оплатить штраф.
Правоохранители получили описание личностей этих мужчин, а также их автомобиля ВАЗ.
Патруль заметил и остановил подходящий под описание автомобиль, в нем были мужчины.
Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа.
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