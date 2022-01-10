Согласно данным следствия, женщина вместе со знакомыми выпивала в гостях у 50-летнего соседа.

Во время застолья она поссорилась с хозяином дома и тот ударил ее кулаком в лицо, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Женщина упала на пол, а компания продолжала застолье.

Мужчина признался в совершении преступления. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Хозяин дома утопил тело женщины в пруду после того как оно пролежало неделю на балконе.

Ранее сообщалось, что 22-летняя студентка совершила страшный поступок - за это ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Так, в Харькове обнаружили тело младенца в пакете, предварительно, его мать – 22-летняя студентка, сообщает пресс-служба полиции области.

Вероятная мать - гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, где было обнаружено тело младенца.

В настоящее время ее госпитализировали в больницу, а тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Открыто производство по ст. 117 УКУ, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.