Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
"Иностранка, снимала квартиру вместе с братом. Беременность скрывала. Родила дома. Как утверждает роженица, ребенок родился уже мертвым. Ждем ответа экспертизы", — сообщили в прокуратуре.
Женщина сейчас находится в больнице.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 Уголовного кодекса Украины.
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Ранее сообщалось, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно - появились подробности страшной трагедии.
О трагедии на улице Академика Павлова стало известно из соцсетей.
По словам автора сообщения, харьковчанка 1985 года рождения убила двухлетнего сына, а затем прыгнула с четвертого этажа.
В квартире дома нашли мертвым двухлетнего мальчика — по предварительным данным, задушенным.
Его мать выпрыгнула в окно и выжила - ее забрали в больницу.
"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно, ребенок был желанным, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!" — сказала соседка.
В горсовете сообщили, что 37-летняя мать ребенка имеет неизлечимую болезнь.
Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.
Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.
Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.