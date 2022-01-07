Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

"Иностранка, снимала квартиру вместе с братом. Беременность скрывала. Родила дома. Как утверждает роженица, ребенок родился уже мертвым. Ждем ответа экспертизы", — сообщили в прокуратуре.

Женщина сейчас находится в больнице.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно - появились подробности страшной трагедии.

О трагедии на улице Академика Павлова стало известно из соцсетей.

По словам автора сообщения, харьковчанка 1985 года рождения убила двухлетнего сына, а затем прыгнула с четвертого этажа.

В квартире дома нашли мертвым двухлетнего мальчика — по предварительным данным, задушенным.

Его мать выпрыгнула в окно и выжила - ее забрали в больницу.

скорая помощь, врачи

"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно, ребенок был желанным, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!" — сказала соседка.

В горсовете сообщили, что 37-летняя мать ребенка имеет неизлечимую болезнь.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.

Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.

Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.