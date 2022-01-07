Так, в Харькове обнаружили тело младенца в пакете, предварительно, его мать – 22-летняя студентка, сообщает пресс-служба полиции области.
Вероятная мать - гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, где было обнаружено тело младенца.
В настоящее время ее госпитализировали в больницу, а тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Открыто производство по ст. 117 УКУ, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно - появились подробности страшной трагедии.
О трагедии на улице Академика Павлова стало известно из соцсетей.
По словам автора сообщения, харьковчанка 1985 года рождения убила двухлетнего сына, а затем прыгнула с четвертого этажа.
В квартире дома нашли мертвым двухлетнего мальчика — по предварительным данным, задушенным.
Его мать выпрыгнула в окно и выжила - ее забрали в больницу.
"Образцовые родители, образцовая пара. Она родила поздно, ребенок был желанным, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!" — сказала соседка.
В горсовете сообщили, что 37-летняя мать ребенка имеет неизлечимую болезнь.
Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.
Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.
Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.