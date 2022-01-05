В Харьковской области в детсаду обнаружили ряд опасных инфекций.

Как сообщается в пресс-службе Госпродпотребслужбы Харьковской области, вспышка на остро-кишечную инфекцию не подтвердилась, передает "kharkov.comments.ua"

Согласно лабораторным исследованиям, у пятерых детей выявили ротавирусную инфекцию, которая не относится к пищевым инфекциям.

У двоих малышей медики диагностировали коронавирус, а у еще одного - сальмонеллез.

В связи с этим работа детского сада приостановлена. Сейчас устраняются все нарушения.

Ранее сообщалось, что в больницы Харьковской области 2 января из-за непогоды госпитализировали 60 человек.

Как рассказала заместитель директора Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Галина Салдан - это рекордное число вызовов "скорой" касательно травм из-за гололеда за праздники.

"31 декабря у нас было 26 обращений, 24 травмированных госпитализировали, 1 января — 38 вызовов и 32 госпитализированных. Больше всего из-за травм на льду вызывали скорую 2 января: 60 вызовов, все госпитализированы", — заявила Галина Салдан.

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