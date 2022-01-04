В больницы Харьковской области 2 января из-за непогоды госпитализировали 60 человек.

Как рассказала заместитель директора Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи Галина Салдан - это рекордное число вызовов "скорой" касательно травм из-за гололеда за праздники, передает "Суспільне".

"31 декабря у нас было 26 обращений, 24 травмированных госпитализировали, 1 января — 38 вызовов и 32 госпитализированных. Больше всего из-за травм на льду вызывали скорую 2 января: 60 вызовов, все госпитализированы", — заявила Галина Салдан.

Ранее сообщалось, что в одном из детских садов Харькова произошло массовое отравление - названа предварительная причина.

Специалисты Главного управления Госпродподтребслужбы провели инспекцию в учреждении.

Согласно документам, свежемороженую рыбы в детское учреждение поставляет предприятие, у которого нет разрешения на производство и/или хранение пищевых продуктов животного происхождение.

«Виновные лица привлечены к предусмотренной законодательством ответственности, размер штрафа составляет 52000 грн. Информация об указанном случае будет передана в правоохранительные органы», — говорится в Госпродподтребслужбе.

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