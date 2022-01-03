Харьковская область вскоре попадет под влияние циклона, что приведет к резкому ухудшению погоды.

В регионе ожидаются значительный мокрый снег, сильный ветер, на дорогах будет гололед. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Непогода может привести к усложнению проезда.

Полиция просит водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и интервал на дорогах.

Также рекомендется воздержаться от выездов, особенно за пределы области.

Ранее сообщалось, что появился точный прогноз погоды в Украине на понедельник, 3 января – первая неделя нового года стартует с циклона, который принесет обильные осадки и нестабильную температуру воздуха.

Так, в Украине возобновятся осадки в виде дождя, а в восточной части – мокрого снега с дождем. Местами появится налипание мокрого снега, а на дорогах сохранится гололедица и снежная каша.

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