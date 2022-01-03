В регионе ожидаются значительный мокрый снег, сильный ветер, на дорогах будет гололед. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
Непогода может привести к усложнению проезда.
Полиция просит водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал на дорогах.
Также рекомендется воздержаться от выездов, особенно за пределы области.
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Ранее сообщалось, что появился точный прогноз погоды в Украине на понедельник, 3 января – первая неделя нового года стартует с циклона, который принесет обильные осадки и нестабильную температуру воздуха.
Так, в Украине возобновятся осадки в виде дождя, а в восточной части – мокрого снега с дождем. Местами появится налипание мокрого снега, а на дорогах сохранится гололедица и снежная каша.
Напомним, дожди оставят украинцев в покое, но погода приготовила новые испытания: появилось предупреждение об опасности
Как сообщала Politeka, резкое потепление с дождями и не только ворвется в Украину, прогноз на 1 января: "Запахнет весной"
Также Politeka писала, что погода в январе, синоптики дали прогноз на первый месяц 2022 года: ждать ли морозов и снега.