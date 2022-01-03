Как свидетельствуют данные мониторинговой системы МОЗ, за минувшие сутки в Харьковской области коронавирус диагностировали у 72 человек, девять пациентов с умерли от осложнений ковида.
Всего за сутки в Украине вирус выявили у 1804 граждан, 114 — умерли, 2537 — смогли побороть болезнь.
Ранее сообщалось, что новый пик заболеваемости ковидом "наметили" на середину января - это связано с распространением ОРВИ.
Как сообщил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, следующая волна заболеваемости COVID-19 ожидается сразу после массовых гуляний «старого нового года», то есть 13 января.
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По его словам, 2022 год скорее всего станет последним годом пандемии, а через год коронавирус станет привычной сезонной болезнью.
Ранее сообщалось, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."
Также, в Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."
Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.