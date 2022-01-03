В Харьковской области за время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, скончались 6381 пациентов.

Как свидетельствуют данные мониторинговой системы МОЗ, за минувшие сутки в Харьковской области коронавирус диагностировали у 72 человек, девять пациентов с умерли от осложнений ковида.

Всего за сутки в Украине вирус выявили у 1804 граждан, 114 — умерли, 2537 — смогли побороть болезнь.

Ранее сообщалось, что новый пик заболеваемости ковидом "наметили" на середину января - это связано с распространением ОРВИ.

Как сообщил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, следующая волна заболеваемости COVID-19 ожидается сразу после массовых гуляний «старого нового года», то есть 13 января.

По его словам, 2022 год скорее всего станет последним годом пандемии, а через год коронавирус станет привычной сезонной болезнью.

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