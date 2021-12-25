Как пишет Politeka.net, ЧП случилось произошло в ночь на 25 декабря в двухэтажном здании на улице Тюринской, 80, сообщает пресс-служба
Согласно имеющейся информации, сигнал о пожаре поступил в два часа ночи.
Когда спасатели приехали, то огонь охватил торговые и офисные помещения. Вплотную расположены деревянные пристройки и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила около 500 квадратов.
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Полсотни спасателей и 14 единиц техники сумели локализовать пожар только к пяти утра и в 11:30 возгорание было полностью ликвидировано.
О погибших или пострадавших в результате пожара не сообщается.
Причину возгорания устанавливают эксперты.
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