Авария на подающем трубопроводе в Харькове произошла сегодня, 24 декабря.

В Харькове больше 40 домов остались без отопления. Авария произошла 24 декабря в районе ул. Каразина.

Как сообщили в КП "Харьковские тепловые сети", для устранения аварии был отключен магистральный трубопровод.

Отключено 42 жилых дома в Киевском районе.

Планируется, что после проведения ремонтных работ услуга теплоснабжения будет возобновлена с 20:00.

К слову, в Харьковской области за минувшие сутки двух человек госпитализировали в ожоговый центр.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, за прошедшие сутки было два случая обморожения.

В обоих случаях пострадавшие были направлены в больницу скорой помощи в ожоговый центр.

В Харьковском районе – женщина 53 лет из-за длительного пребывания на улице.

На Полтавском Шляхе мужчина 46 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения, тоже продолжительное пребывание на улице.

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