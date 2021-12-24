В Харькове больше 40 домов остались без отопления. Авария произошла 24 декабря в районе ул. Каразина.
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Отключено 42 жилых дома в Киевском районе.
Планируется, что после проведения ремонтных работ услуга теплоснабжения будет возобновлена с 20:00.
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К слову, в Харьковской области за минувшие сутки двух человек госпитализировали в ожоговый центр.
Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, за прошедшие сутки было два случая обморожения.
В обоих случаях пострадавшие были направлены в больницу скорой помощи в ожоговый центр.
В Харьковском районе – женщина 53 лет из-за длительного пребывания на улице.
На Полтавском Шляхе мужчина 46 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения, тоже продолжительное пребывание на улице.
Напомним, в Минэкономики рассказали, что будет влиять на тарифы на коммуналку в стране.
Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку будут расти волнами, подробности.
Также Politeka писала, что цены на газ и отопление взлетят в 2022 году, появился прогноз.