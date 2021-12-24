Так, покупатель не захотел надевать маску в магазине. Охрана попросила его покинуть помещение, но он отказался.
Мужчина требовал, чтобы ему показали закон, на основании которого от него требуют надевать маски в общественных местах.
Видео конфликта в магазине опубликовал Telegram-канал Новини.LIVE Kharkiv.
"Драка в магазине: в Основянском районе посетитель отказался надевать маску и был «наказан» охранниками. Напомним, что охрана не имеет права применять физическую силу против посетителей, она должна вызвать полицию и дождаться правоохранителей", - говорится в сообщении.
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К слову, недавно В киевском магазине покупатели отказались надевать медицинские маски - конфликт перерос в драку.
В столичном магазине покупатели отказались надевать маски и избили охранника.
Охранник потребовал выполнения карантинных ограничений - «антимасочники» напали на работника магазина и избили его.
Мужчина получил удар по голове - у него диагностировали перелом черепа.
Напомним, конец пандемии, в ВОЗ назвали обнадеживающие сроки.
Как сообщала Politeka, "омикрон" все-таки прорвался в Украину, в МОЗ сделали срочное предупреждение.
Также Politeka писала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги.