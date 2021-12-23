Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, под влиянием активного теплого фронта 24 декабря погода изменится.

Днем и ночью начнется снег и метель, усилится юго-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от -16 до -21 градуса, днем — от -2 до -7 градусов.

К слову, в Харьковской области за минувшие сутки двух человек госпитализировали в ожоговый центр.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, за прошедшие сутки было два случая обморожения.

В обоих случаях пострадавшие были направлены в больницу скорой помощи в ожоговый центр.

В Харьковском районе – женщина 53 лет из-за длительного пребывания на улице.

На Полтавском Шляхе мужчина 46 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения, тоже продолжительное пребывание на улице.

Ранее сообщалось, тысяча за вакцинацию: украинцам объяснили, кто сможет потратить деньги на лекарства

Также, Ляшко назвал области, которые вскоре покинут "красную" зону: "Эти показатели позволяют..."

Politeka рассказывала, Минздрав вводит третью дозу вакцины: кому из украинцев она нужна.