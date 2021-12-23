Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, за прошедшие сутки было два случая обморожения.
В обоих случаях пострадавшие были направлены в больницу скорой помощи в ожоговый центр.
В Харьковском районе – женщина 53 лет из-за длительного пребывания на улице.
На Полтавском Шляхе мужчина 46 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения, тоже продолжительное пребывание на улице.
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К слову, Украина закупит лекарство от коронавируса - планируется доставка 300 тысяч курсов препарата «Паксловид» от компании Pfizer.
Как рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, результаты клинических исследований препарата, обнародованные Pfizer в ноябре, дали хорошие показатели.
«При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», - сообщил Ляшко.
Ранее сообщалось, тысяча за вакцинацию: украинцам объяснили, кто сможет потратить деньги на лекарства
Также, Ляшко назвал области, которые вскоре покинут "красную" зону: "Эти показатели позволяют..."
Politeka рассказывала, Минздрав вводит третью дозу вакцины: кому из украинцев она нужна.