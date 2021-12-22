В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в забор - есть информация о пострадавших.

Как сообщают в ГУНП в Харьковской области, на площади Защитников Украины вагон трамвая врезался в металлическое ограждение и в дерево.

Пострадали три пассажирки 1978 и 1956 годов рождения.

Две 43-летние женщины получили ушибы - им оказали помощь на месте.

Пассажиры серьезно пострадали, так как женщина 64 лет, госпитализирована в отделение политравмы с переломом ребер, передает "depo".

Трамвай пробил металлический забор, боковой частью транспортное средство задело дерево.

К слову, в Харькове ночью 16 декабря произошло ДТП с пешеходом - автомобиль сбил человека прямо на переходе.

Авария произошла возле городской больницы №3, автомобиль наехал на мужчину, когда тот переходил пешеходный переход.

У пешехода - разбита голова. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали.

В сети пишут, что после ДТП номера машины пропали.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.