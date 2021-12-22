В харьковской школе произошло ЧП - всех находившихся из помещений эвакуировали.

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы в соцсетях.

В 96-й школе по улице Генерала Удовиченко хулиган распылил перцовый баллончик. Детей и сотрудников школы срочно вывели на улицу.

Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области есть школа, где учится всего один ребенок - местные власти планируют ее закрыть.

Школа расположена в селе Задонецкое и является филиалом Змиевского лицея №1.

Власти Змиевской общины, на территории которой расположена школа, планируют ее закрыт.

"Рассматриваем этот вопрос. Ученик учится только один на всю школу. В селе есть подвоз автобусом в лицей. Все дети в селе уже перешли в лицей, один остался", – сообщил городской голова Змиева.

Напомним о ВНО-2022: МОН изменило правила для абитуриентов, появились подробности.

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