О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы в соцсетях.
В 96-й школе по улице Генерала Удовиченко хулиган распылил перцовый баллончик. Детей и сотрудников школы срочно вывели на улицу.
Официальной информации пока нет.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области есть школа, где учится всего один ребенок - местные власти планируют ее закрыть.
Школа расположена в селе Задонецкое и является филиалом Змиевского лицея №1.
Власти Змиевской общины, на территории которой расположена школа, планируют ее закрыт.
"Рассматриваем этот вопрос. Ученик учится только один на всю школу. В селе есть подвоз автобусом в лицей. Все дети в селе уже перешли в лицей, один остался", – сообщил городской голова Змиева.
Напомним о ВНО-2022: МОН изменило правила для абитуриентов, появились подробности.
Как Politeka писала, сколько будут отдыхать школьники: в МОН обнародовали график каникул.
Также Politeka сообщала, в Украине изменили сроки зимних каникул: в каких областях школьники будут отдыхать меньше.