О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы в соцсетях.

В 96-й школе по улице Генерала Удовиченко хулиган распылил перцовый баллончик. Детей и сотрудников школы срочно вывели на улицу.

Официальной информации пока нет.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области есть школа, где учится всего один ребенок - местные власти планируют ее закрыть.

Школа расположена в селе Задонецкое и является филиалом Змиевского лицея №1.

Власти Змиевской общины, на территории которой расположена школа, планируют ее закрыт.

школа, дети, ученики

"Рассматриваем этот вопрос. Ученик учится только один на всю школу. В селе есть подвоз автобусом в лицей. Все дети в селе уже перешли в лицей, один остался", – сообщил городской голова Змиева.

школа класс

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