В Харьковской области с начала эпидемии зарегистрировано 6213 летальных исходов.

Данные опубликованы на сайте Министерства охраны здоровья Украины.

За прошедшие сутки после осложнений ковида умерли 15 жителей Харьковской области.

По состоянию на 22 декабря в Харьковской области с начала пандемии выявлено 241 504 случая коронавируса, за сутки — 213. На сегодняшний день выздоровели 226 360 человек, 578 за последние сутки.

В целом в стране зарегистрировано 3 623 079 случаев коронавируса (6363 за сутки), 3 376 899 выздоровлений (19 494 за сутки) и 93 909 смертей (301 за сутки).

К слову, Украина закупит лекарство от коронавируса - планируется доставка 300 тысяч курсов препарата «Паксловид» от компании Pfizer.

Как рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, результаты клинических исследований препарата, обнародованные Pfizer в ноябре, дали хорошие показатели.

«При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», - сообщил Ляшко.

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Также, Ляшко назвал области, которые вскоре покинут "красную" зону: "Эти показатели позволяют..."

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