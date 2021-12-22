Данные опубликованы на сайте Министерства охраны здоровья Украины.
За прошедшие сутки после осложнений ковида умерли 15 жителей Харьковской области.
По состоянию на 22 декабря в Харьковской области с начала пандемии выявлено 241 504 случая коронавируса, за сутки — 213. На сегодняшний день выздоровели 226 360 человек, 578 за последние сутки.
В целом в стране зарегистрировано 3 623 079 случаев коронавируса (6363 за сутки), 3 376 899 выздоровлений (19 494 за сутки) и 93 909 смертей (301 за сутки).
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К слову, Украина закупит лекарство от коронавируса - планируется доставка 300 тысяч курсов препарата «Паксловид» от компании Pfizer.
Как рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, результаты клинических исследований препарата, обнародованные Pfizer в ноябре, дали хорошие показатели.
«При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», - сообщил Ляшко.
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