В Харьковской области есть школа, где учится всего один ребенок - местные власти планируют ее закрыть.

Школа расположена в селе Задонецкое и является филиалом Змиевского лицея №1.

Власти Змиевской общины, на территории которой расположена школа, планируют ее закрыть, сообщает "Суспільне".

"Рассматриваем этот вопрос. Ученик учится только один на всю школу. В селе есть подвоз автобусом в лицей. Все дети в селе уже перешли в лицей, один остался", – сообщил городской голова Змиева.

К слову, украинские родители просят отменить домашние задания для школьников - по их словам, детям катастрофически не хватает времени на отдых.

На официальном сайте Президента Украины 16 декабря разместили новую петицию с просьбой сократить школьную программу и вовсе отменить обязательное выполнение домашних заданий.

Как заявила автор инициативы Петровская Наталья, учеников очень истощает такая большая нагрузка.

У детей не хватает времени на базовые потребности во сне и отдыхе, так как они до ночи сидят над учебниками. Родители возмущаются, что малыши не успевают посещать спортивные и развивающие кружки.

Напомним о ВНО-2022: МОН изменило правила для абитуриентов, появились подробности.

Как Politeka писала, сколько будут отдыхать школьники: в МОН обнародовали график каникул.

Также Politeka сообщала, в Украине изменили сроки зимних каникул: в каких областях школьники будут отдыхать меньше.