Школа расположена в селе Задонецкое и является филиалом Змиевского лицея №1.
Власти Змиевской общины, на территории которой расположена школа, планируют ее закрыть, сообщает "Суспільне".
"Рассматриваем этот вопрос. Ученик учится только один на всю школу. В селе есть подвоз автобусом в лицей. Все дети в селе уже перешли в лицей, один остался", – сообщил городской голова Змиева.
К слову, украинские родители просят отменить домашние задания для школьников - по их словам, детям катастрофически не хватает времени на отдых.
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На официальном сайте Президента Украины 16 декабря разместили новую петицию с просьбой сократить школьную программу и вовсе отменить обязательное выполнение домашних заданий.
Как заявила автор инициативы Петровская Наталья, учеников очень истощает такая большая нагрузка.
У детей не хватает времени на базовые потребности во сне и отдыхе, так как они до ночи сидят над учебниками. Родители возмущаются, что малыши не успевают посещать спортивные и развивающие кружки.
Напомним о ВНО-2022: МОН изменило правила для абитуриентов, появились подробности.
Как Politeka писала, сколько будут отдыхать школьники: в МОН обнародовали график каникул.
Также Politeka сообщала, в Украине изменили сроки зимних каникул: в каких областях школьники будут отдыхать меньше.