В Харьковской области суд закрыл дело против женщины, обвиненной в невыполнении родительских обязанностей.
Решение суда 16 декабря опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Так, 26 октября инспектор ювенальной превенции установил, что женщина около 3:00 21 октября ушла из квартиры в неизвестном направлении.
Дети остались дома одни.
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Харьковчанка в суде признала вину и нарушения.
Также она заявила, что больше такого не повторится, так как она прошла курс лечения.
Суд постановил закрыть административное дело, ограничившись устным замечанием.
К слову, недавно в Харьковской области изъяли четверых детей у матери
Жители села, где проживала семья. Для проверки сразу отправилась комиссия.
В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности. Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.
На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.
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Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".