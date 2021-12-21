Местная жительница ушла из дома и оставила на длительное время детей без присмотра.

В Харьковской области суд закрыл дело против женщины, обвиненной в невыполнении родительских обязанностей.

Решение суда 16 декабря опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, 26 октября инспектор ювенальной превенции установил, что женщина около 3:00 21 октября ушла из квартиры в неизвестном направлении.

Дети остались дома одни.

Харьковчанка в суде признала вину и нарушения.

Также она заявила, что больше такого не повторится, так как она прошла курс лечения.

Суд постановил закрыть административное дело, ограничившись устным замечанием.

К слову, недавно в Харьковской области изъяли четверых детей у матери

Жители села, где проживала семья. Для проверки сразу отправилась комиссия.

В доме было обнаружено мать, которая была пьяной и не могла выполнять свои родительские обязанности. Антисанитарные условия, беспорядок, отсутствие пищи и запасов продуктов питания поразили комиссию.

На основании увиденного, правоохранители изъяли из семьи двух мальчиков 10 и 2 лет и двух девочек 8 и 5 лет.