Харьковская область находится на втором месте в Украине по числу летальных случаев от ковида.
За прошедшие сутки после осложнений от коронавируса умерли 26 жителей Харьковской области, сообщают на сайте Министерства охраны здоровья Украины.
С начала пандемии в Харьковской области ковидом заболели 241 291 человек, за сутки — 155.
На сегодняшний день выздоровели 225 782 жителей, в том числе 808 за сутки.
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К слову, Украина закупит лекарство от коронавируса - планируется доставка 300 тысяч курсов препарата «Паксловид» от компании Pfizer.
Как рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, результаты клинических исследований препарата, обнародованные Pfizer в ноябре, дали хорошие показатели.
«При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», - сообщил Ляшко.
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