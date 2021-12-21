В Харьковской области с начала пандемии зарегистрировано 6198 летальных исходов ковида.

Харьковская область находится на втором месте в Украине по числу летальных случаев от ковида.

За прошедшие сутки после осложнений от коронавируса умерли 26 жителей Харьковской области, сообщают на сайте Министерства охраны здоровья Украины.

С начала пандемии в Харьковской области ковидом заболели 241 291 человек, за сутки — 155.

На сегодняшний день выздоровели 225 782 жителей, в том числе 808 за сутки.

К слову, Украина закупит лекарство от коронавируса - планируется доставка 300 тысяч курсов препарата «Паксловид» от компании Pfizer.

Как рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, результаты клинических исследований препарата, обнародованные Pfizer в ноябре, дали хорошие показатели.

«При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», - сообщил Ляшко.

Ранее сообщалось, тысяча за вакцинацию: украинцам объяснили, кто сможет потратить деньги на лекарства

Также, Ляшко назвал области, которые вскоре покинут "красную" зону: "Эти показатели позволяют..."

Politeka рассказывала, Минздрав вводит третью дозу вакцины: кому из украинцев она нужна.