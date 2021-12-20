О снижении температуры сообщили на Facebook-странице Харьковского центра по гидрометеорологии.

С 21 декабря на Харьковщине произойдет существенное снижение температуры.

21 декабря температура опустится ночью до -14°C, днем — от -7 до -12°C.

В среду, 22 декабря, будет без существенных осадков, но будет гололедица, температура ночью опустится до -19°C, днем до -9°C...-14°C.

В четверг также без существенных осадков, а температура опустится до -21°C ночью, днем будет держаться в районе -7°C...-12°C.

К слову, по словам синоптиков, холоднее всего в Харькове будет перед Новым годом, а именно 22, 23 и 24 декабря. В эти дни ожидается настоящий холод до -23 градусов днем, и до 25 градусов мороза ночью.

Также в эти дни будет небольшой снег, который подарит жителям Харькова и области настоящее праздничное настроение.

31 декабря будет пасмурно, днем ожидается мороз до -9 , в новогоднюю ночь в Харькове температура опустится до -13 градусов. Утро первого дня 2022 года порадует солнечной погодой, лишь иногда на небе будут появляться тучи и временами ожидается небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что стабильный мороз и снежная погода будет в течение всех праздников, включая Рождество, 7 января.

Напомним, что украинцев предупредили о мощнейших снегопадах, названа дата: "Полметра и даже больше".

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