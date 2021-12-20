Воровка спилила дерево на Новых Домах и хотела с ним сбежать, но не успела, ее заметили прохожие и устроили погоню, сообщили в telegram-канале «Харьков 1654».
В результате женщину догнал мужчина - воровка порвала ему куртку.
На место вызвали полицейских - на злоумышленницу составили на протокол.
«Елку жалко, ее посадили несколько лет назад и тщательно за ней ухаживали», - говорится в сообщении.
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К слову, в Харькове мужчине посреди дороги стало плохо - на место инцидента экстренно прибыли медики скорой.
Как рассказали очевидцы, пенсионер упал посреди улицы и потерял сознание. Медики “скорой” диагностировали у 65-летнего харьковчанина остановку сердца и клиническую смерть.
Медики приняли неотложные реанимационные действия, фельдшер Егор Голубов и медицинская сестра Виктория Дадиян смогли возобновить сердечно-легочную деятельность мужчины.
После этого пенсионера госпитализировали в больницу.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.
Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.