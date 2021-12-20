В Харькове мужчине посреди дороги стало плохо - на место инцидента экстренно прибыли медики скорой.

Как рассказали очевидцы, пенсионер упал посреди улицы и потерял сознание. Медики “скорой” диагностировали у 65-летнего харьковчанина остановку сердца и клиническую смерть.

Медики приняли неотложные реанимационные действия, фельдшер Егор Голубов и медицинская сестра Виктория Дадиян смогли возобновить сердечно-легочную деятельность мужчины.

После этого пенсионера госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что в Харькове годовалый ребенок сильно травмировался из-за новогодней гирлянды.

Как сообщили в Харьковском районном управлении полиции №1, инцидент произошел в Киевском районе.

25-летняя мать находилась дома со своим ребенком. Девушка ненадолго отвлеклась и недосмотрела, как девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.

Полицейские ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 составили протокол на мать об административном правонарушении по ч. 1 ст.184.

Правоохранители еще раз напомнили родителям, чтобы следили за детьми, чтобы они не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.

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