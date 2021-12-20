Как рассказали очевидцы, пенсионер упал посреди улицы и потерял сознание. Медики “скорой” диагностировали у 65-летнего харьковчанина остановку сердца и клиническую смерть.
Медики приняли неотложные реанимационные действия, фельдшер Егор Голубов и медицинская сестра Виктория Дадиян смогли возобновить сердечно-легочную деятельность мужчины.
После этого пенсионера госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что в Харькове годовалый ребенок сильно травмировался из-за новогодней гирлянды.
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Как сообщили в Харьковском районном управлении полиции №1, инцидент произошел в Киевском районе.
25-летняя мать находилась дома со своим ребенком. Девушка ненадолго отвлеклась и недосмотрела, как девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.
Полицейские ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 составили протокол на мать об административном правонарушении по ч. 1 ст.184.
Правоохранители еще раз напомнили родителям, чтобы следили за детьми, чтобы они не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.
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