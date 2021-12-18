В Харькове элитный внедорожник снес дорожный знак и несколько светофоров - появились подробности.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, авария произошла на Александровском проспекте.

Водитель BMW ехал на огромной скорости, вероятно, он не следил за дорогой и не справившись с управлением снес дорожный знак и два светофора.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На водителя BMW патрульные составили административный протокол по ст. 124 ("нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение транспортных средств") КУоАП.

Ранее сообщалось, что в Харькове 16 декабря произошло ДТП с пешеходом - автомобиль сбил человека прямо на переходе.

Авария произошла возле городской больницы №3, автомобиль наехал на мужчину, когда тот переходил пешеходный переход.

У пешехода - разбита голова. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали.

В сети пишут, что после ДТП номера машины пропали.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.