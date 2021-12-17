Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан заявила, что контролировать соблюдение карантина в Харькове будут правоохранители и работники заведений,
"Если патрульные подойдут и спросят документ, или представители персонала парка или заведения, куда вы пришли, пожалуйста, предъявите. Если нет такого документа, извинитесь и идите домой, к своему телевизору. Не надо, чтобы возникали конфликты. Проверки обязательно будут", — говорит чиновник.
Также Светлана Горбунова-Рубан порекомендовала соблюдать карантин и в гостях.
К слову, 14 декабря классные руководители начали распространять новые даты каникул среди родителей.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Тысяча за вакцинацию, украинцы начали получать деньги: на что можно потратить и предупреждение от банка
Отношения солистки KAZKA Зарицкой и Мешкова после "Танців з зірками" вышли на новый уровень: "Наконец дождались"
Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной: "Она очень..."
Украинцы скорбят по звезде "Україна має талант", ему было всего 34: "Остался в наших сердцах"
Последним школьным днем в школах Харькова будет пятница, 24 декабря.
Каникулы начнутся со вторника, 28 декабря, потому что 25-27 декабря будут выходные дни, сообщили в горсовете Харькова.
В Министерстве образования рекомендовали школам Украины проводить каникулы с 25 декабря по 9 января.
Также в ведомстве отметили, что школы могут сами устанавливать сроки каникул, но количество нерабочих дней за один учебный год должно быть не больше 100 дней.
Напомним, что студенты вынуждены учиться в холоде посреди разрухи: кадры из аудитории
Как сообщала Politeka, школьник наглотался магнитов, начали склеивать органы
Также Politeka писала, что школьников не пустили за парты из-за непривитой учительницы: "имеет одну дозу"