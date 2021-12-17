Заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан заявила, что контролировать соблюдение карантина в Харькове будут правоохранители и работники заведений, пишет "Суспільне".

"Если патрульные подойдут и спросят документ, или представители персонала парка или заведения, куда вы пришли, пожалуйста, предъявите. Если нет такого документа, извинитесь и идите домой, к своему телевизору. Не надо, чтобы возникали конфликты. Проверки обязательно будут", — говорит чиновник.

Также Светлана Горбунова-Рубан порекомендовала соблюдать карантин и в гостях.

К слову, 14 декабря классные руководители начали распространять новые даты каникул среди родителей.

Последним школьным днем в школах Харькова будет пятница, 24 декабря.

Каникулы начнутся со вторника, 28 декабря, потому что 25-27 декабря будут выходные дни, сообщили в горсовете Харькова.

В Министерстве образования рекомендовали школам Украины проводить каникулы с 25 декабря по 9 января.

Также в ведомстве отметили, что школы могут сами устанавливать сроки каникул, но количество нерабочих дней за один учебный год должно быть не больше 100 дней.

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