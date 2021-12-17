Вчера, 16 декабря, был задержан известный днепровский блогер. Во время обыска в его машине найдено много запрещенных вещей.

Против мужчины, которого знают в Instagram под именем vitosdnepr, открыто уголовное производство по факту его угроз полицейскому, сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как стало известно, 5 декабря автомобиль известного автоблогера Виталя Санжарова, который двигался без номерных знаков, остановили харьковские правоохранители. Мужчина начал вести себя слишком вызывающе: высказывал угрозы, нецензурно ругался. К нему приехала так называемая "группа поддержки", которая снимала на видео все, что происходило. Когда один из полицейских приблизился к блогеру, водитель плюнул ему в лицо. Видео инцидента попало в СМИ и получило широкую огласку.

По информации полиции, блогера остановили из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения. Во время обыска, в машине были найдены газовые баллончики, автомобильные номера иностранной регистрации, в также элементы полицейского форменной одежды и проблесковые маячки, запрещенные в свободном обращении.

Согласно уголовному производству, блогеру объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

В случае доказательства вины мужчине грозит заключение сроком до трех лет.

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