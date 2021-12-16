В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что ночью и утром 17 декабря пройдут значительные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

Ожидается гололедица, налипание мокрого снега; туман, видимость 200 – 500 метров. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области: ночью от -3° мороза до +2° тепла, днем ​​от -2° мороза до +3° тепла. По городу ночью -1...-3° мороза, днем ​​0..+2° тепла"

Погодные условия будут соответствовать первому уровню опасности, желтому.

Ранее сообщалось, что по словам синоптиков, холоднее всего в Харькове будет перед Новым годом, а именно 22, 23 и 24 декабря. В эти дни ожидается настоящий холод до -23 градусов днем, и до 25 градусов мороза ночью.

Также в эти дни будет небольшой снег, который подарит жителям Харькова и области настоящее праздничное настроение.

31 декабря будет пасмурно, днем ожидается мороз до -9 , в новогоднюю ночь в Харькове температура опустится до -13 градусов. Утро первого дня 2022 года порадует солнечной погодой, лишь иногда на небе будут появляться тучи и временами ожидается небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что стабильный мороз и снежная погода будет в течение всех праздников, включая Рождество, 7 января.

Напомним, что украинцев предупредили о мощнейших снегопадах, названа дата: "Полметра и даже больше".

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