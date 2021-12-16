Как сообщили в Харьковском районном управлении полиции №1, инцидент произошел в Киевском районе.
25-летняя мать находилась дома со своим ребенком. Девушка ненадолго отвлеклась и недосмотрела, как девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.
Полицейские ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 составили протокол на мать об административном правонарушении по ч. 1 ст.184.
Правоохранители еще раз напомнили родителям, чтобы следили за детьми, чтобы они не касались включенных гирлянд и не играли под елкой.
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К слову, 14 декабря классные руководители начали распространять новые даты каникул среди родителей.
Последним школьным днем в школах Харькова будет пятница, 24 декабря.
Каникулы начнутся со вторника, 28 декабря, потому что 25-27 декабря будут выходные дни, сообщили в горсовете Харькова.
В Министерстве образования рекомендовали школам Украины проводить каникулы с 25 декабря по 9 января.
Также в ведомстве отметили, что школы могут сами устанавливать сроки каникул, но количество нерабочих дней за один учебный год должно быть не больше 100 дней.
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