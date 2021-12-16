По данным Министерства здравоохранения Украины, за 15 декабря скончалось 25 человек с диагнозом COVID-19.
Всего в Харьковской области с начала пандемии известно о 6106 летальных случаях от коронавируса. По данному показателю регион занимает 3 место в Украине. Больше умерших в Днепропетровской области (8536) и городе Киеве (7953).
К слову, Украина закупит лекарство от коронавируса - планируется доставка 300 тысяч курсов препарата «Паксловид» от компании Pfizer.
Как рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, результаты клинических исследований препарата, обнародованные Pfizer в ноябре, дали хорошие показатели.
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«При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», - сообщил Ляшко.
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