На Новых домах умер мужчина, об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав фото.
На место вызвали скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть.
В полиции рассказали, что мужчине 1945 года внезапно стало плохо - он упал и умер.
На теле нет видимых признаков насильственной смерти.
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К слову, в Харьковской области нашли водителя, который насмерть сбил женщину и уехал прятать машину.
Тело женщины с травмами нашли утром 13 декабря на улице Сватовской в Куянске.
Водитель уехал с места ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.
Сотрудники полиции в течение дня установили водителя.
33-летний житель Купянщины после ДТП поехал к родственнице, которая живет в 30 км от Купянска, чтобы спрятать автомобиль.
Правонарушитель был трезв. Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.
Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.