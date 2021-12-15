Возле Дворца спорта в Харькове произошла трагедия с мужчиной - появилось фото с места происшествия с накрытым телом.

На Новых домах умер мужчина, об этом сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав фото.

На место вызвали скорую и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть.

В полиции рассказали, что мужчине 1945 года внезапно стало плохо - он упал и умер.

На теле нет видимых признаков насильственной смерти.

К слову, в Харьковской области нашли водителя, который насмерть сбил женщину и уехал прятать машину.

Тело женщины с травмами нашли утром 13 декабря на улице Сватовской в Куянске.

Водитель уехал с места ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Сотрудники полиции в течение дня установили водителя.

33-летний житель Купянщины после ДТП поехал к родственнице, которая живет в 30 км от Купянска, чтобы спрятать автомобиль.

Правонарушитель был трезв. Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.