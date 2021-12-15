Последним школьным днем в школах Харькова будет пятница, 24 декабря.
Каникулы начнутся со вторника, 28 декабря, потому что 25-27 декабря будут выходные дни, сообщили в горсовете Харькова.
В Министерстве образования рекомендовали школам Украины проводить каникулы с 25 декабря по 9 января.
Также в ведомстве отметили, что школы могут сами устанавливать сроки каникул, но количество нерабочих дней за один учебный год должно быть не больше 100 дней.
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К слову, в одной из украинских школ во время урока на головы учеников обвалился потолок, есть травмированные.
ЧП произошло в понедельник, 29 ноября, в школе №111, которая находится в районе Слободского рынка, что в Одессе.
На кадрах видно, как часть потолка, не выдержала и свалилась прямо посреди класса. В этот момент там проходил урок, сидели дети.
Куски штукатурки рассыпались по партах и полу, а также упали на вещи школьников.
После обвала, учитель спросил детей, все ли в порядке.
«В 111 школе потолок упал на головы учеников, как минимум один ребенок травмирован», - говорится в публикации телеграм-канала.
Сейчас уточняются данные о пострадавших.
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