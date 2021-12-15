C 7:00 до 12:00 в Харькове закрыли проезд по улице Пушкинской на участке от Веснина до Новой улицы.

На это время также нельзя парковаться на перекрытом участке, сообщают в пресс-службе горсовета.

На 2-м городском кладбище сейчас проходит панихида на годовщину смерти Геннадия Кернеса.

Панихида началась на 2-ом кладбище в 11:00.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.

Об этом 17 декабря 2020 года сообщил его близкий друг Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

"Очень, очень, очень жаль. Царствие небесное. Соболезнования семье и близким. Жаль красивейший город Харьков, без него город осиротел", " Царство небесное.Спасибо тебе за Харьков ,город которым я горжусь,ты был лучшим мэром!", " На сколько эта правда,ой как не хочется верить", Если это факт,очень печально для семьи и нашему городу,будет хаоз", "Очень жаль Земля ему пухом", - писали харьковчане в комментариях.

К слову, 110 тыс. человек пришли попрощаться с Кернесом: очередь показали с высоты птичьего полета, фото.

Как сообщала Politeka, в Харькове масштабно почтили память покойного Геннадия Кернеса, кадры: "приняли участие около 900..."

Также Politeka писала о том, что попрощаться с Кернесом съехались со всей Украины, очереди из сотен людей.