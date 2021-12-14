В Харьковской области нашли водителя, который насмерть сбил женщину и уехал прятать машину.

Тело женщины с травмами нашли утром 13 декабря на улице Сватовской в Куянске.

Водитель уехал с места ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Сотрудники полиции в течение дня установили водителя.

33-летний житель Купянщины после ДТП поехал к родственнице, которая живет в 30 км от Купянска, чтобы спрятать автомобиль.

Правонарушитель был трезв. Сейчас мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286.

Ранее, в Харькове произошла драка посреди улицы - очевидцы сообщили, что подрались таксист и пешеход.

Двое мужчин устроили разборки посреди дороги, а затем перешли на тротуар.

В комментариях пользователи сети пишут, что драка произошла между таксистом и прохожим.

Очевидцы говорят, что водитель такси якобы не пропустил пешехода на переходе - тогда парень в ответ ударил по автомобилю такси.

Водитель вышел из машины и набросился с кулаками на пешехода. Драка длилась недолго и мужчины вскоре разошлись.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.