В Харьковской области отменяют электрички - с 15 по 20 декабря пройдет ремонт на станции Люботин.

Многие электрички не будут ходить из Люботина до Харькова, Огульцов и Мерефы, также отменяют пригородные поезда из Харькова до Мерчика, передает "Харьков Тудей".

Есть электрички, которые будут ходить иначе.

Железнодорожные переезды "23 километр" (остановочная платформа Водяное) и "27 километр" (остановочная платформа Любовка) будут работать в ручном режиме.

Пропускать автотранспорт будут с задержками. Соответствующие объявления разместили на железнодорожном вокзале в Люботине.

К слову, в Харькове подорожал проезд в пригородных автобусах - такая информация ранее появилась в салонах автобусов.

Тариф вырос примерно на 10-15%.

В частности, речь о маршрутах, которые ездят в Циркуны, Высокий, Липцы, Рогань и Малую Рогань, Ольховку, Русские Тишки, Борисовку, Перемогу и ряд других населенных пунктов.

Так, например, на маршруте №1200 (станция метро Индустриальная – Национальный аграрный университет имени Докучаева) стоимость проезда поднялся с 10 гривен до 12-ти, то есть на 20%.

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