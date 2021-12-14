Многие электрички не будут ходить из Люботина до Харькова, Огульцов и Мерефы, также отменяют пригородные поезда из Харькова до Мерчика, передает "Харьков Тудей".
Есть электрички, которые будут ходить иначе.
Железнодорожные переезды "23 километр" (остановочная платформа Водяное) и "27 километр" (остановочная платформа Любовка) будут работать в ручном режиме.
Пропускать автотранспорт будут с задержками. Соответствующие объявления разместили на железнодорожном вокзале в Люботине.
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К слову, в Харькове подорожал проезд в пригородных автобусах - такая информация ранее появилась в салонах автобусов.
Тариф вырос примерно на 10-15%.
В частности, речь о маршрутах, которые ездят в Циркуны, Высокий, Липцы, Рогань и Малую Рогань, Ольховку, Русские Тишки, Борисовку, Перемогу и ряд других населенных пунктов.
Так, например, на маршруте №1200 (станция метро Индустриальная – Национальный аграрный университет имени Докучаева) стоимость проезда поднялся с 10 гривен до 12-ти, то есть на 20%.
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