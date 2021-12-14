Харьковчан предупреждают об ухудшении погоды - на область надвигается теплый фронт с юго-востока.

По данным Харьковского регионального центра по шидрометеорологии 15 декабря в регионе ожидается гололед.

Так, завтра сохранится облачная погода, временами небольшие осадки – дождь, мокрый снег - на дорогах будет гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 градусов будет мороза, днем ​​0-2 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что по словам синоптиков, холоднее всего в Харькове будет перед Новым годом, а именно 22, 23 и 24 декабря. В эти дни ожидается настоящий холод до -23 градусов днем, и до 25 градусов мороза ночью.

Также в эти дни будет небольшой снег, который подарит жителям Харькова и области настоящее праздничное настроение.

31 декабря будет пасмурно, днем ожидается мороз до -9 , в новогоднюю ночь в Харькове температура опустится до -13 градусов. Утро первого дня 2022 года порадует солнечной погодой, лишь иногда на небе будут появляться тучи и временами ожидается небольшой снег.

Синоптики прогнозируют, что стабильный мороз и снежная погода будет в течение всех праздников, включая Рождество, 7 января.

Напомним, что украинцев предупредили о мощнейших снегопадах, названа дата: "Полметра и даже больше".

А еще Politeka писала, что в Украину ворвутся дожди, мокрый снег и морозы до -5: где похолодает.

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