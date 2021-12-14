С ноября месяца родственники разыскивают 40-летнего Александра Федоренко, жителя села Алисовка Близнюковской ОТГ.
12 ноября он пропал по пути домой, информируют волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».
В этот день мужчина выходил на связь с родными в промежутке с 16.00 до 20.00 - тогда он был в Люботине и собирался ехать домой через Харьков.
Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, прямые темные волосы, карие глаза.
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Был одет в черный пуховик, синие джинсы, возможно, бордовую бейсболку.
С собой у пропавшего были документы.
Любую информацию о местонахождении Александра волонтеры просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Ранее сообщалось, что под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.
9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.
Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.
Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.