Житель Харьковщины пропал по пути домой - с 12 ноября о его местонахождении ничего неизвестно.

С ноября месяца родственники разыскивают 40-летнего Александра Федоренко, жителя села Алисовка Близнюковской ОТГ.

12 ноября он пропал по пути домой, информируют волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».

В этот день мужчина выходил на связь с родными в промежутке с 16.00 до 20.00 - тогда он был в Люботине и собирался ехать домой через Харьков.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, прямые темные волосы, карие глаза.

Был одет в черный пуховик, синие джинсы, возможно, бордовую бейсболку.

С собой у пропавшего были документы.

Любую информацию о местонахождении Александра волонтеры просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.

9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.

Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.

Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.