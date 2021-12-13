В Харькове состоялось заседание суда по делу о ДТП с участием сотрудника патрульной полиции.

Об этом рассказал адвокат правоохранителя Олег Головков.

Инцидент произошел еще в феврале 2017 года на улице Чкалова. Экипаж патрульной полиции преследовал водителя Skoda, который после нарушения ПДД пытался скрыться.

Во время погони на нерегулируемый пешеходный переход выбежал мужчина. Водитель служебной Toyota Prius не успел затормозить и сбил пешехода.

Вияснилось, что на записи видеорегистратора видно, как потерпевший переходил дорогу с бутылкой пива в руках.

У мужчины были диагностированы повреждения руки, порезы шеи, лица и черепно-мозговая травма.

"После дебатов сторон суд ушел в совещательную комнату. Результаты будут оглашены 17 декабря", — рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла масштабная драка с полицейскими - скандал вспыхнула из-за ссоры между двумя женщинами.

Девушки отдыхали в разных компаниях на берегу реки- за них вступились мужчины.

Тогда вызвали полицейских, но отдыхающие забрызгали правоохранителей перцовым баллончиком.

Пятеро правоохранителей получили ожоги глаз, к драке присоединились еще с десяток молодых людей.

Семь участников драки задержали. По подозрению в нападении на сотрудников полиции им грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.