Харьковчанин выманивал у «знакомой» телефон и оформлял на нее быстрые кредиты.

Между пострадавшей и мужчиной, обвиненном в мошенничестве, было заключено соглашение о примирении - это учел суд.

Приговор Первомайского горрайонного суда Харьковской области гласит о трех годах лишения свободы по ч.2 ст. 190 УК Украины с испытанием сроком на 2 года.

Кредиты для телефона XIAOMI REDMI 7 мужчина снимал четыре раза.

Ранее, в Харькове произошла масштабная драка с полицейскими - скандал вспыхнула из-за ссоры между двумя женщинами.

Девушки отдыхали в разных компаниях на берегу реки- за них вступились мужчины.

Тогда вызвали полицейских, но отдыхающие забрызгали правоохранителей перцовым баллончиком.

Пятеро правоохранителей получили ожоги глаз, к драке присоединились еще с десяток молодых людей.

Семь участников драки задержали. По подозрению в нападении на сотрудников полиции им грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.